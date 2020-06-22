Не связь, а одни заикания: В «ДНР» обсуждают новые тарифы для абонентов «Феникс»

В «ДНР» «республиканский» мобильный оператор «Феникс» запускает новые тарифы. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщают в «ДНР», новые тарифы начнут действовать с 1 июля. Также в «республике» назвали стоимость и условия тарифов:

«Удобный» – безлимитные звонки внутри сети; звонки в РФ стоимостью 5 руб. (2 грн по местному курсу на 22.06.2020) за 1 мин.; 5 ГБ мобильного интернета, стоимость 150 руб. (65 грн);

«Комфортный» – безлимит в сети «Феникс»; 10 ГБ мобильного интернета; звонки в Россию – 4,50 руб. (2 грн) за 1 мин., абонентская плата – 230 руб. (100 грн) за 1 мес.;

«Онлайн» – звонки внутри сети тарифицируются поминутно – 0,20 руб. (0 грн 8 коп. за мин.), 25 ГБ мобильного интернета; абонентская плата – 250 руб. (109 грн) за 1 мес.;

«Без границ» – 50 бесплатных минут для звонков на номера РФ, последующие 4,50 руб. (2 грн) за 1 мин.; 2 ГБ интернета; безлимит в сети «Феникс», стоимость пакета – 300 руб. (130 грн) за 1 мес.

Отмечается, что все новые тарифы работают на предоплатной основе.

В соцсетях люди в местных пабликах обсуждают данную новость, отмечая плохое качество предоставляемой связи. «А у нас как не было связи, так и нет. Где-то вышки новые ставят, а нам, чтобы дозвониться, нужно полпоселка пробежать, чтобы выбрать место, где связь есть... Я просто хочу хорошей связи! Чтобы позвонить и разговаривать, а не бегать по дому, искать, где можно поговорить нормально! Это точно! Сделайте, наконец, нормальную связь! В центре не связь, а одни заикания», – пишут жители Енакиево, Дебальцево, Макеевки.

Также люди пишут о том, что все только дорожает. «Ну вот и дождались... Везде только все дорожает, и продукты, и услуги... А старые пакеты по 50 руб. (22 грн –ред.) продавать не будут?», – пишут люди.