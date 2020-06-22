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На Донетчине НВФ сбили камеру ОБСЕ противотанковой ракетой (Фото)

22.06.20 13:24
Сбитая камера ОБСЕ
Сбитая камера ОБСЕ / Фото: tsn.ua

В прифронтовом поселке Широкино (Волновахский р-н Донецкой обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) противотанковой управляемой ракетой выстрелили в камеру ОБСЕ, передает «ТСН».

Попадание ракеты произошло сегодня, 22 июня, около 8:15.

Как сообщается, НВФ пытались попасть по вышке, на которой установлена наблюдательная аппаратура международной миссии, еще накануне, но промахнулись.

По данным штаба операции Объединенных сил, 21 июня, НВФ применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибром 152 мм и тем самым подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в Бердянском. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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