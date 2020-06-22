Зеленский подписал закон о проведении ГИА и ВНО по желанию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-IX, который Верховная Рада приняла 18 июня этого года, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что закон направлен на минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Документ вносит дополнения в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий ученики, завершающих получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

«Таким образом учащиеся получили право выбирать виды оценки их результатов обучения – путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или ВНО», – отметили в пресс-службе.

По данным Министерства образования и науки Украины, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.