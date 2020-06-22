Дети с неподконтрольного Донбасса смогут не сдавать ВНО для поступления в вузы: Детали

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон «О высшем образовании» для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

«Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», – сказал Владимир Зеленский.