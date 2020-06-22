В прифронтовой Авдеевке ускорили реконструкцию опорной школы

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) ускорились темпы реконструкции опорной общеобразовательной школы I-III ступеней №2. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«В этом году ремонтом школы занимается ООО "Юг-Сервис". С 2017 по 2019 годы строительные работы велись ГП "Специализированное строительное управление Службы безопасности Украины". Общая сметная стоимость проекту составляет 95 904,008 тыс. грн. За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 14 266,52 тыс. грн. В текущем году за счет областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 51 111,446 тыс. грн», – говорится в сообщении.

На текущий момент в учебном заведении заменены внутренние сети водоснабжения, канализации, освещения, теплоснабжения, вентиляции, отопления, электроснабжения, смонтированы системы пожарной сигнализации и выполнен ремонт внутренних помещений.

Проект частично финансируется за счет Посольства Литовской Республики. Поставка оборудования для спортивных площадок от Литовской стороны ожидается во втором квартале 2020 года.