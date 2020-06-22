Пандемия COVID-19: ВОЗ сообщила плохую новость

После того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о новом этапе развития пандемии коронавируса, в мире зафиксировали максимальное количество новых инфицирований за сутки. Об этом пишет «Сегодня».

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, 21 июня COVID-19 обнаружили еще у 183 тыс. человек. Это на 2 тыс. больше предыдущего рекорда, который был установлен 18 июня.

Больше всего новых пациентов обнаружили в Бразилии (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индии (15 тыс.).

Совокупное количество инфицированных, по данным американского университета Джонса Хопкинса, приближается к 9 млн.

В Европе самый высокий уровень заражения коронавирусом сейчас в России – 583 тыс. человек. В десятку мировых лидеров по распространению инфекции и смертности от нее остаются также Великобритания, Испания и Италия.

При этом количество жертв пандемии за этот день увеличилось на 4 743 и превысило отметку в 468 тыс. человек. Лидерами по смертности от вируса стали США, где с начала эпидемии умерли почти 120 тыс. человек, и Бразилия (больше 50 тыс. смертей).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июня в Украине коронавирусом заболел 37 241 человек (16 642 пациента выздоровели, 1 012 – скончались).