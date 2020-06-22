Автобус опрокинулся: На Луганщине произошло ДТП с участием полицейского (Фото)

Сегодня, 22 июня, в Новоайдарском районе Луганщины произошло ДТП с участием сотрудника полиции. В результате аварии пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Сегодня, 22 июня, около 11-ти часов, на автодороге Н-21 "Старобельск-Луганск" в Новоайдарском районе, недалеко от общественной остановки по ул. Заречная, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Vento и автобуса "РУТА". В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. 5 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу», – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции также сообщили, что за рулем легкового авто находился сотрудник полиции, который на момент ДТП не был на службе.

«Водитель иномарки – 25-летний местный житель (сотрудник Новоайдарского отдела полиции, находился вне службы – сменился с суточного дежурства на блокпосту) и трое пассажиров в результате ДТП получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу», – отметили в полиции.

В настоящее время всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия. Правовая квалификация ДТП будет предоставлена следователями ГБР.