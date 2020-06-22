Один фасад – $ 3300: В Мариуполе продолжают оформлять храм Петриковской росписью (Фото)

В Мариуполе мастерица из Львова продолжает Петриковской росписью оформлять Храм святого Петра Могилы.

Идея расписать здание орнаментами в украинском народном стиле принадлежит представителям храма и его меценатам.

«Когда началась война, мы увидели такие росписи на защитных объектах. Поэтому решили расписать храм. И эта идея у нас была несколько лет назад, но реализовывать ее помощники храма начали только в этом году», – говорит настоятель храма протоирей Уар.

Реализует проект мастер Петриковской росписи Ольга Черемушкина. Говорит, что эскиз для мариупольского храма разработали еще два года назад. «Сначала была идея делать переход от теплых цветов к холодным. Думали, что низ будет более красный, середина – розовая, лиловая. Но потом все-таки остановились на голубых тонах. Просто разные краски по-разному выгорают. Поэтому неизвестно было, как поведут себя краски после года, пяти лет. Может быть какой-то цвет вообще исчез бы», – поясняет она.

Ольга начинает работу в 9 ура. Сначала наносит очертания рисунка на стену, затем разукрашивает его и покрывает лаком «Сначала размечаю все карандашом, потом расписываю вручную. Не использую трафареты, каждый мазок – это ручная работа», – рассказывает мастер.

«Петриковская роспись зародилась в Украине. Она наносилась на побеленные хаты и использовалась не только как украшение, но и как оберег», – добавила она.

Стоимость исполнения одной фасадной стены составляет 3300 долларов. Деньги на реализацию проекта собирали местные жители.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе белое здание Храма святого Петра Могилы Православной церкви Украины покрывают уникальной Петриковской росписью. Это будет единственная в мире церковь, полностью расписанная Петриковкой.

Мастер росписи Ольга Черемушкина сама родом из Днепра, но замуж вышла за мариупольца. Прожили они здесь 4 года, пока не началась война. После 2014 года переехали во Львов.

Черемушкина планирует, что на всю работу по росписи храма ей понадобится примерно месяц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»