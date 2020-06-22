Фонд Рината Ахметова передал больнице в Константиновке аппарат ИВЛ производства Франции

Фонд Рината Ахметова и SCM передали высококачественный аппарат искусственной вентиляции легких Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) инфекционной больнице Константиновки (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Это транш из крупнейшей партии ИВЛ, привезенной в Украину с начала эпидемии. 32 аппарата доставлены в страну. Они распределены между опорными больницами шести областей. Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM и выделил 300 млн грн на борьбу с COVID-19 в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине". Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, которые были определены в координации с Министерством здравоохранения: от средств индивидуальной защиты для врачей до сложного медицинского оборудования для государственных больниц, опорных для спасения жизней», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил представитель SCM Александр Вишняков, для Фонда Рината Ахметова помощь системе здравоохранения всегда была в числе приоритетов в работе. Особенно сегодня.

«В координации с региональными штабами противодействия коронавирусу Фонд системно обеспечивает больницы необходимым оборудованием, которое стало дефицитным во всем мире», – сказал Александр Вишняков.

В свою очередь секретарь Константиновского городского совета Юрий Разумный поблагодарил за помощь, отметив ее важность.

«Фонд Рината Ахметова является одним из ярчайших примеров того, как можно методично и спокойно работать над укреплением материально-технической базы нашего здравоохранения. И сегодня мы присутствуем на передаче высококлассного, точного и профессионального оборудования, которое помогает спасать жизни», – сообщил Юрий Разумный.

По словам главврача инфекционной больницы Надежды Шейченко, это уже не первая помощь Рината Ахметова для медиков Константиновки: «Ваши аппараты помогли снять дыхательную недостаточность нашим пациентам. Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за помощь этим высококлассным оборудованием, за наше постоянное сотрудничество. Когда все делают от чистого сердца, это приносит плоды».

Ранее Фонд Рината Ахметова уже передал инфекционной больнице Константиновки два современных аппарата ИВЛ. Заместитель главы департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Марина Корнеева отметила, что только общими усилиями можно противостоять угрозе, с которой столкнулась Украина.

«Коронавирус является очень серьезным вызовом для системы здравоохранения как государства в целом, так и Донецкой области. И очень важную роль в лечении больных играет не только профессионализм медицинских работников, но и наличие современного медицинского оборудования. В том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. Фонд Рината Ахметова оказывает наиболее масштабную и беспрецедентную помощь в приобретении оборудования и средств защиты. Также хочу отметить системный подход Фонда, ведь помощь оказывается не одной больнице, а лечебным учреждениям всей области», – пояснила Марина Корнеева.

Фонд Рината Ахметова с самого начала эпидемии помогает медикам Донецкой области справиться с вызовом. В опорные больницы Мариуполя, Селидово, Краматорска, Константиновки, Покровска, Волновахи, Славянска, Бахмута, Авдеевки и других городов шахтерского края передаются экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и оборудование для больниц и лабораторий.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.