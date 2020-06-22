Должны дать согласие на самоизоляцию: Как люди пересекают КПВВ «Новотроицкое» (Видео)

Люди, следующие на подконтрольную украинским властям территорию и пересекающие линию разграничения через КПВВ «Новотроицкое», должны дать согласие на самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома». Об этом сегодня, 22 июня, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сегодня возобновлена работа КПВВ "Новотроицкое". Люди, прибывающие с временно оккупированной территории, должны предоставить согласие на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома"», – написал Кириленко.

КПВВ работает на пропуск в обе стороны. Помимо того, что каждый человек устанавливает себе приложение для отслеживания самоизоляции, пограничники также измеряют каждому температуру.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Помимо этого, в «ДНР» сообщили, почему открыли именно КПП «Еленовка», а в Госпогранслужбе Украины рассказали детали возобновления работы КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.