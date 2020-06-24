Рынок «Октябрьский» и частный сектор: Житель Донецка показал разрушения (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь побывал в Куйбышевском районе – на окраине города.

Мужчина отметил, что в поселке Октябрьском пешеходные дорожки заросли, газоны, которые ранее подстригали – сейчас выглядят неприглядными. Перед улицей Стратонавтов на дороге установлены бетонные блоки.

Дончанин показал разрушения в частном секторе – дома имеют разные степени повреждений, некоторые разрушены до основания. В заборах – дыры от осколков.

Также он продемонстрировал рынок «Октябрьский», – он не работает. «Раньше здесь кипела жизнь, а сейчас вот так вот», – сообщил житель Донецка.