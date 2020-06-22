Можно и без справки ВПЛ: Как переселенцу оформить пенсию

Сейчас получить пенсию в Украине могут граждане, достигшие 60 лет и имеющие соответствующий страховой стаж. Также эти выплаты получают переселенцы, которые вынуждены были выехать, но при этом у них осталась прописка на неподконтрольных Украине территориях, передает «АКМЦ».

Перед оформлением пенсии переселенец должен получить справку ВПЛ (внутренне перемещенного лица), в которой будет указан адрес его временной регистрации на подконтрольной территории. Для этого нужно обратиться в Управление социальной защиты населения по новому месту жительства.

Потом нужно идти в местное отделение Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и пакетом документов. В частности, среди них:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы о стаже (трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении и т.д.);

документы о заработной плате за 5 лет страхового стажа;

при необходимости – документы, удостоверяющие особый статус лица (удостоверение ветерана войны, участника ликвидации на ЧАЭС, донора и т.д.);

справка внутренне перемещенного лица;

фото для пенсионного удостоверения.

Возможность получения пенсии переселенцу без оформления справки ВПЛ законодательно была закреплена только в августе 2019 года. В частности, такое стало возможным для:

лиц, которые до начала боевых действий на Донбассе не были пенсионерами, а также в настоящее время имеют постоянную регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;

лиц, которые отказались от справки ВПЛ, но имеют прописку на подконтрольной территории.

Однако даже если человек отказался от справки ВПЛ и прописан на подконтрольной территории, Пенсионным фондом Украины он все равно считается переселенцем. Поэтому на него распространяются все проверки. В частности, он должен проходить идентификацию в «Ощадбанке». Кроме этого, такие люди не могут находиться на неподконтрольных территориях более 60 дней. Иначе выплаты приостановят.