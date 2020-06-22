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На Донетчине ликвидировали почти полгектара конопли

22.06.20 15:59
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Правоохранители Лимана (Донецкая обл.) ликвидировали почти полгектара конопли. Наркосодержащие растения обнаружили вблизи пос. Заречное. Изъятые кусты были сожжены. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мак" участковые совместно с оперативниками обнаружили участок дикорастущей конопли без признаков обработки и культивации», – рассказали в ведомстве.

Посев находился на значительном расстоянии от домов и дорог.

Растения изъяли с помощью сельскохозяйственной техники и уничтожили путем сжигания.

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