На Донетчине ликвидировали почти полгектара конопли

Правоохранители Лимана (Донецкая обл.) ликвидировали почти полгектара конопли. Наркосодержащие растения обнаружили вблизи пос. Заречное. Изъятые кусты были сожжены. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мак" участковые совместно с оперативниками обнаружили участок дикорастущей конопли без признаков обработки и культивации», – рассказали в ведомстве.

Посев находился на значительном расстоянии от домов и дорог.

Растения изъяли с помощью сельскохозяйственной техники и уничтожили путем сжигания.