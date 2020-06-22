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Военные не уступили дорогу: В ДТП под Мариуполем пострадали двое детей (Фото)

22.06.20 16:15
Фото с места аварии
Фото с места аварии / Фото: facebook.com

Сегодня, 22 июня, на трассе Мангуш-Урзуф под Мариуполем столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, в одной из машин были военные, в другой – дети.

ДТП произошло около 10:00. По предварительной информации, автомобиль Renault двигался со стороны Урзуфа в направлении Мангуша. В это время Nissan выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении Renault, случилось столкновение.

В результате аварии травмы получили двое детей в автомобиле Renault: мальчик получил ушиб головы, у девочки – перелом руки со смещением. Их госпитализировали, 13-летнюю девочку прооперировали в городской больнице №2.

Очевидцы сообщили, что в автомобиле Nissan находились военные.

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