На Донетчине утвердили порядок денежной компенсации за неполученные «бэби-боксы» (Инфографика)

В Донецкой облгосадминистрации утвердили механизм выплаты денежной компенсации за неполученные «бэби-боксы». Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Компенсацию могут получить женщины, которые родили детей в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года в роддомах на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти. Средства на это выделены из областного бюджета.

«Речь идет о единовременной выплате, размер которой составляет 3250 грн на каждого живорожденного с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года ребенка. По данным министерства социальной политики Украины, размер компенсации соответствует средней стоимости «пакета малыша» в течение 2018-2019 годов», – говорится в сообщении.

В Донецкой области право на получение такой компенсации имеют около 14200 рожениц.

В Донецкой ОГА напомнили, что кампания по выдаче так называемых «бэби-боксов» («пакетов малыша») роженицам стартовала в Украине в сентябре 2018 года. Однако Донецкая область не подписала соглашение о выделении из областного бюджета средств на эту программу, поскольку имела к соглашению «обоснованные замечания».

«Пока продолжалась переписка между ОГА и Минсоцполитики Украины, роженицы дважды подавали в суд. Ответчиком выступил департамент социальной защиты Донецкой ОГА, который выиграл все суды. Кроме того, было начато уголовное производство по этому вопросу. Его результатом стало то, что уже новый состав министерства признал обоснованность замечаний Донецкой ОГА», – отмечают в облгосадминистрации.

Ожидается, что в 2020 году программа помощи роженицам будет пересмотрена правительством и будет реализована в другой форме.