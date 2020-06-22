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«Это очень страшно»: Как выглядит пещера монаха-отшельника в Святогорске (Фото, видео)

22.06.20 16:57

В Святогорске (Донецкая обл.) у туристов пользуется популярностью пещера монаха-отшельника. Это пещерный Арсеньев скит, который входит в комплекс Свято-Успенской Святогорской лавры, передают «Донецкие новости».

Скит – это место уединения. Отшельники уходили сюда от мирской суеты и посвящали себя Богу. В середине XVIII века какое-то время в пещере жил монах Авель. Немного позже здесь был организован скит и рядом со входом построено несколько жилищ для монахов, в которых проживало до 30-ти человек. Скит был разрушен после 1920 года и больше не использовался.

А называется он Арсеньевым, так как в XIX веке в нем среди построек была и церковь Святого Арсения.

Данное место посетил житель Славянска Михаил Королев, публикующийся в соцсетях под ником «Миша Шум».

Пещера расположена в около 2 км от самой лавры, прорублена в меловой горе. Михаил со своей спутнице Соней направлялись сюда на мотоцикле со стороны деревянного Всехсвятского скита, в котором до сих пор живут монахи. Затем путешественникам пришлось оставить транспортное средство и спускаться по довольно крутой горе. Так как подход к пещере только пеший.

Пещера до сих пор открыта для посещения и экскурсий. Для прохода по ней необходимо брать с собой фонарь, потому что освещения в ней нет. Также рекомендуется захватить верхние вещи, т.к. в меловых проходах довольно прохладно даже жарким летом.

Пещера сквозная, из-за узких проходов поток экскурсантов идет лишь в одном направлении. Низкий только вход в пещеру. Через метра два высота резко поднимается до двух метров, человек может встать в полный рост. Длинна основного коридора – порядка 40 метров, и заканчивается он большой комнатой с алтарем.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Посетители (особенно женщины) отмечают, что идти по пещере страшно из-за отсутствия освещения, искусственной вентиляции, узких и низких проходов и лабиринтов, периодически заводящих в тупики.

«Это очень страшно. Это капец страх», – подтверждает после выхода Соня.

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