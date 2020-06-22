«Это очень страшно»: Как выглядит пещера монаха-отшельника в Святогорске (Фото, видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) у туристов пользуется популярностью пещера монаха-отшельника. Это пещерный Арсеньев скит, который входит в комплекс Свято-Успенской Святогорской лавры, передают «Донецкие новости».

Скит – это место уединения. Отшельники уходили сюда от мирской суеты и посвящали себя Богу. В середине XVIII века какое-то время в пещере жил монах Авель. Немного позже здесь был организован скит и рядом со входом построено несколько жилищ для монахов, в которых проживало до 30-ти человек. Скит был разрушен после 1920 года и больше не использовался.

А называется он Арсеньевым, так как в XIX веке в нем среди построек была и церковь Святого Арсения.

Данное место посетил житель Славянска Михаил Королев, публикующийся в соцсетях под ником «Миша Шум».

Пещера расположена в около 2 км от самой лавры, прорублена в меловой горе. Михаил со своей спутнице Соней направлялись сюда на мотоцикле со стороны деревянного Всехсвятского скита, в котором до сих пор живут монахи. Затем путешественникам пришлось оставить транспортное средство и спускаться по довольно крутой горе. Так как подход к пещере только пеший.

Пещера до сих пор открыта для посещения и экскурсий. Для прохода по ней необходимо брать с собой фонарь, потому что освещения в ней нет. Также рекомендуется захватить верхние вещи, т.к. в меловых проходах довольно прохладно даже жарким летом.

Пещера сквозная, из-за узких проходов поток экскурсантов идет лишь в одном направлении. Низкий только вход в пещеру. Через метра два высота резко поднимается до двух метров, человек может встать в полный рост. Длинна основного коридора – порядка 40 метров, и заканчивается он большой комнатой с алтарем.

Фото из открытых источников

Посетители (особенно женщины) отмечают, что идти по пещере страшно из-за отсутствия освещения, искусственной вентиляции, узких и низких проходов и лабиринтов, периодически заводящих в тупики.

«Это очень страшно. Это капец страх», – подтверждает после выхода Соня.