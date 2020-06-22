С сумками и костылями шли пешком: На КПП «ДНР» в Еленовке не пропустили трех пенсионеров (Фото)

Сегодня, 22 июня, пункт пропуска «ДНР» в Еленовке пытались пересечь три пенсионера, которые прошли через украинский контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое». Сторона «ДНР» людей не пропускает и отправляет их обратно до 25 июня. Об этом сообщил журналист Дмитрий Дурнев в Facebook.

«Я не знаю, что об этом сказать. Эти люди – три пенсионера из Донецка и Макеевки – сегодня первыми и единственными пересекли КПВВ "Новотроицкое" в сторону Еленовки. Женщину с костылем зовут Галина, рядом, как я понял, ее сестра Елена. На фото с ними разговаривают люди одной из международных миссий. У них, как водится, куча сумок, и я их фотографировал утром на КПВВ "Новотроицкое". Этот автобус вывез их на "ноль", и там не было никакого транспорта! Они около 3-х часов, с этими сумками и костылями, пешком шли к Еленовке», – пишет Дмитрий Дурнев.

Фото: Facebook Дмитрия Дурнева

Он рассказал, что помогал им сесть в автобус, и у них с собой были действительно тяжелые сумки.

«Сейчас их на КПП "ДНР" пытаются отправить обратно со всеми этими сумками и костылями. За окном дикий ливень с грозой, транспорта там нет. Какие-то люди там поясняют пожилым людям с кнопочными телефонами про интернет, телеграмм-каналы и порядок подачи электронных заявлений с обязательным перечнем отсканированных документов. Они в растерянности звонят мне и просят "как-то на кого то повлиять и, может, что-то заполнить"», – рассказал журналист.

По их словам, «ДНР» их отправляет до 25 июня, когда они начнут пропускать людей. А на «Новотроицком» пенсионеры подписали предупреждение о том, что если их не пустят в «ДНР», то они должны уйти на 14 дней добровольной обсервации. При этом на такой длительный срок остановиться им негде, они приехали от родни из Винниччины, в селе Зарека, что в 15 км от белорусской границы.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Помимо этого, в «ДНР» сообщили, почему открыли именно КПП «Еленовка», а в Госпогранслужбе Украины рассказали детали возобновления работы КПВВ «Новотроицкое».