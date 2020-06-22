Выезд из «ДНР»: В соцсети показали, как выглядит вызов на работу в Россию (Фото)

На период карантина для выезда из «ДНР» в Россию необходимо получить разрешение «республиканского» штаба по борьбе с СOVID-19. Одним из оснований для выдачи такого разрешения является наличие вызова на работу, передают «Донецкие новости».

Так, при выезде в Россию в связи с вызовом на работу в штаб необходимо предоставить пакет документов: заявление (с указанием контактного телефона), паспорт, вызов с места работы.

В штабе продемонстрировали образец заявления:

При этом образец формы вызова на работу не указали. Однако в правилах подачи документов подчеркнули: «Обращаем ваше внимание, что в случае несоответствия требований к оформлению пакета документов, ваше письмо не будет рассмотрено!».

В этой связи в соцсетях жители устраивают «переклички» – обмениваются примерами оформления вызовов на работу, по которым удалось получить разрешение на выезд.

Как сообщалось ранее, за период карантина в «ДНР» более 4 тыс. человек подали документы для выезда в Россию. Порядка 80% получили положительный ответ.

Напомним, что в «ДНР» установили новые правил выезда в Россию, «ЛНР» и подконтрольную Украине территорию.