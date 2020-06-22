В Северодонецке депутата-педофила приговорили к максимальному сроку лишения свободы

В Северодонецке городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата Северодонецкого городского совета (VI созыва) за изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает прокуратура Луганской области.

«Стороной обвинения доказано, что бывший депутат горсовета с 2006 по 2012 годы систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и совершал над ними сексуальное насилие», – говорится в сообщнии.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении 6-ти детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая молодая пострадавшая была его родной племянницей.

В течение 5 лет обвиняемый скрывался от правоохранительных органов в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 мужчину задержали.

19 июня Северодонецкий городской суд Луганской области назначил обвиняемому максимально возможное за указанные преступления наказания. За изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних (ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины) экс-депутат был приговорен к 15 годам лишения свободы.

В то же время обвиняемый своей вины не признал и в содеянном не раскаялся.