«Там принят культ террора»: Освобожденная из «ДНР» жена гражданина Испании рассказала о пребывании в плену

Супруга испанского подданного, уроженка Донецка Евгения Йепес-Винуэса (девичья фамилия Лукиенко), которую в начале июня задержали в «ДНР» за сорванный с балкона флаг России, после освобождения рассказала о своем пребывании в плену.

«Мне дали предварительный арест на 30 дней "для расследования", пообещав... намного больше! Первую ночь я провела в "Изоляции"... потом меня допросили, требуя признаться в "неприязни" к России и "либеральных взглядах"... Я спросила: "На самом ли деле либеральные взгляды являются основанием, чтобы сесть в тюрьму?"», – рассказала Евгения на странице своего мужа в Facebook.

«Потом меня отправили в изолятор временного содержания, который по сравнению с "Изоляцией"... курортом показался! Сегодня утром меня забрали и "судили" уже только за "мелкое хулиганство", из чего я поняла, что мое дело приобрело огласку и "ДНРовцы" пошли на попятную. Потом меня "депортировали"... чему я невероятно рада! Правда, не удалось забрать семейные очень старые фотографии и 4 новые картины. Сейчас я уже в безопасности», – пишет женщина.

В то же время она подчеркивает: рада, что ее история «ярко показала сущность "республики" и культ террора, принятый там».

Напомним, что в Донецке сотрудники местных «спецслужб» задержали украинку, жену гражданина Испании. Евгения Йепес-Винуэса (девичья фамилия Лукиенко) постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в этой стране. Она приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить собственную квартиру. Но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

Накануне 12 июня, когда в «ДНР» отмечали День России, «власти» Донецка массово вывешивали флаги РФ на фасадах домов на центральных улицах города. Один из таких флагов повесили на балкон квартиры Евгении. Женщина сняла полотнище, за что ее арестовали.

Утром, 21 июня Евгению Йепес-Винуэсу представители «ДНР» передали украинской стороне.