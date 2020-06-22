Автобусами – прямо в больницу: В «ДНР» ввели обязательную обсервацию для въезжающих через КПВВ

Людей, которые будут прибывать с территории, подконтрольной украинскому правительству, в «ДНР» ожидает обязательная двухнедельная обсервация. Об этом сегодня, 22 июня, заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Когда люди будут въезжать в ДНР, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка, где они будут проходить карантин. Места выделены, персонал готов. Мест на данный момент достаточно, но все же их число ограничено, поэтому количество въезжающих будет лимитировано списками», – цитируют Долгошапко местные интернет-ресурсы.

Она также заявила, что вернуться домой люди смогут после двухнедельной изоляции и при отрицательных результатах тестов на коронавирус.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

С четверга, 25 июня, КПП «Еленовка» начнет работать на пропуск желающих въехать в «республику».