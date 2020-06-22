Для въезда в «республику»: «МИД ЛНР» требует от украинцев заполнения анкеты (Фото)

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. «Республика» предоставляет свободный переход через КПВВ «Станица Луганская» людям, которые имеют прописку на неподконтрольной Украине части Луганской области.

Проход иностранцев и граждан, прописанных на подконтрольной Украине территории, осуществляется по «республиканским» спискам. Чтобы попасть в него, необходимо подавать заявление в «МИД ЛНР» и получить разрешение на въезд.

В «МИД ЛНР» продемонстрировали образец такого заявления:

«Некорректно заполненные анкеты, анкеты содержащие неполные или недостоверные данные, могут стать причиной отказа в разрешении на въезд на территорию Луганской народной республики», – говорится в образце.