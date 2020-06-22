Демпинговали цены: В «ДНР» максимально увеличили пошлину на ввозимое яйцо

В «ДНР» заявили, что потребность в куриных яйцах на 73% покрываются за счет внутреннего производства. Но данный показатель достигну за счет «ручного» управления. В «республике» ввели сезонную пошлину на ввоз яиц суммарно в размере 40%. Это позволяет держать более высокие цены на местный товар, т.к. импортируемое яйцо ниже в стоимости.

«На сегодняшний день рынок республики обеспечен яйцом отечественного производства на 73%, что на 3% больше, чем в прошлом году. В случае перепроизводства рассматривается возможность изготовления яичного порошка, который необходим для масло-жировой промышленности, например, для производства майонеза», – сообщил сегодня, 22 июня, «министр агропромышленной политики ДНР» Артем Крамаренко.

Он отметил, что в этом году впервые введены сезонные пошлины на ввоз яйца в «ДНР». Общая пошлина на ввоз составляет 15%, а в период с мая по август к ней добавляется сезонная заградительная надбавка – 25%. В итоге, в период мая-августа суммарно пошлина на импортируемое яйцо составляет 40%.

«Заградительная пошлина на яйцо товарное, впервые введенная в этом году, позволила избежать очень острых ценовых колебаний, к которым наши птицефабрики были крайне чувствительны, и фактически с мая по сентябрь несли колоссальные убытки», – сказал Крамаренко.

На данный момент куриные яйца в «ДНР» производят 5 птицефабрик: в Новоазовске, «Пролетарская» в Донецке, в Амвросиевске, Зугрэсе и в Шахтерске.