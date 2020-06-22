На КПВВ «Марьинка» в палатках спасателей вторую неделю живут 17 человек (Фото, видео)

На контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» в палатках спасателей вторую неделю живут люди, которым нужно срочно попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

Несмотря на многочисленные обращения международных мониторинговых миссий, незаконные вооруженные формирования «ДНР» до сих пор не открыли свой блок-пост. Основанием для проезда не считают даже похороны близких, разрешают провозить только тела умерших без сопровождения родственников.

У 13-летней Насти умер отец, но попрощаться с ним ей не позволили, так как пункт пропуска в «ДНР» заблокирован.

«Заболел неожиданно. Во-первых, мы не смогли приехать и помочь с лекарством, когда я ехала, не пустили. И он 13-го умер. Вчера у него должен был быть день рождения», – рассказывает со слезами Наталия, бабушка Насти. Женщина потеряла единственного сына, а в Донецке остались двое маленьких внуков.

Скоро Настя будет отмечать свой 14-й день рождения. Говорит: лучшим подарком для нее будет увидеть братика и сестричку и прийти на могилу отца.

Сейчас в пункте оказания помощи на КПВВ живут 17 человек.

«Денег нет ни у кого. Есть только переехать на ту сторону, на Донецк. Мы все выкатали, все выездили», – говорит жительница Донецка Наталия Буткевич.

«У меня тоже муж там умер, на той стороне, соседи похоронили... Я тоже очень прошу, чтобы пустили нас домой», – рассказывает другая дончанка.

Людям, которые оказались в ловушке на КПВВ, несколько раз в день меряют температуру, палатки каждые 4 часа обрабатывают спецрастворами.

Также здесь дежурят медики, одной из женщин несколько раз в день колят инсулин. Питание людей обеспечил Красный Крест.

Спасатели дежурят круглосуточно, но линия фронта проходит очень близко от КПВВ, несколько дней назад тут был настоящий бой. Международные мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН постоянно призывают НВФ разблокировать КПВВ «Марьинка» и предоставить людям гуманитарный коридор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ICTV»