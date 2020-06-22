Абитуриенты из «Л-ДНР» смогут поступать без ВНО во все вузы Украины, – министр

Абитуриенты с временно неподконтрольных Украине территорий в этом году смогут поступать по упрощенной процедуре во все вузы Украины. Соответствующий законопроект Верховная Рада примет на следующей неделе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, во время брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она отметила, что сегодня эпидемиологическая комиссия разрешила проводить внешнее независимое оценивание (ВНО) 25 июня и 17 июля. «Это означает, что вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется 1 августа», – сказала Мандзий.

Министр напомнила, что абитуриенты с временно неподконтрольных Украине территорий уже с 9 июня могут обращаться в образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые идет поступление в украинские вузы по упрощенной процедуре – без сдачи ВНО.

«Для нас важно, чтобы молодежь с оккупированных территорий обучалась в желаемых учреждениях высшего образования Украины», – подчеркнула она.

Мандзий сообщила, что в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект, который расширит возможности для абитуриентов с неподконтрольных территорий и обеспечит им право поступления без ВНО в любой вуз Украины. То есть центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать при каждом вузе.

«До сих пор возможность поступления без ВНО была лишь в свыше 100 университетов», – уточнила она.

«Поэтому поступающим из временно оккупированных территорий, которые не смогут приехать на ВНО из-за заблокированных пунктов пропуска [на линии разграничения], смогут попасть в университет, о котором они мечтали», – продолжила Мандзий.

«Этот законопроект подан как неотложный. Учитывая важность этого вопроса, надеемся, что на следующей неделе Верховная Рада примет его, он получит статус закона и дети с оккупированных территорий будут иметь возможность поступить во все учреждения высшего образования Украины», – резюмировала министр.

Напомним, что для поступления по упрощенной системе абитуриентам нужно только выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр в этом же заведении в период с 9 июня и 23 октября 2020 года. Контакты центров по ссылкам – «Донбасс-Украина», «Крым-Украина». Для поступления жителям неподконтрольных Донбасса и Крыма не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении. В центрах им также помогут получить украинский аттестат о среднем образовании.