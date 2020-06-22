На КПП «ДНР» у выезжающих брали отпечатки пальцев и делали фото, – очевидцы

На контрольном пункте пропуска «ДНР» в Еленовке, который открылся сегодня, 22 июня, для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию, берут отпечатки пальцев у выезжающих людей и фотографируют их. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Вся проблема в том, что на ДНР снимают отпечатки пальцев и делают фото. Занимает очень много времени», – написали выезжавшие через блок-пост.

«Всем выезжающим, и непосредственно перед выездом, заполнять нужно еще какие-то бумажки, на человека в среднем идет минут 15», – рассказывают очевидцы.

У людей, которые только собираются выезжать на подконтрольную украинской власти территорию, новость об отпечатках вызвала бурную реакцию в соцсетях:

Сергей: «Короче ДНР не стали заморачиваться с приложение типа "Дій дома", а решили просто катать пальцы и заполнять анкеты»;

Андрей: «У этого болота нет дна...»;

Дмитрий: «Какой треш, сколько можно над людьми издеваться»;

Эдуард: «А причем эпидемия к дактилоскопии с фотографированием?! Обычно такую процедуру проводят к заключенным...»;

Марк: «Я уверен, что это правда по поводу отпечатков. Они специально понижают пропускную способность. Я был на Майорске два года назад, там такой же треш был. Снимали отпечатки у меня, сначала каждый палец, потом все пальцы вместе, потом с ладошкой. Это все долго, и аппарат который снимает отпечатки, как сканер. И пальцы приходилось по нескольку раз пересканировать, потому что аппарат этот не с первого раза это делает....»;

Виктория: «Ну, а как с ребенком в пешей очереди пройти, и еще без льготы. Я просто это не представляю, мне реально хочется плакать от всего происходящего»;

Евгений: «Мне кажется, что все же пора начинать все с нуля! Не хотелось уже к 40 годам менять третье место жительства и все начинать заново! Но судя по происходящему в ДНР, – уехав отсюда навсегда, начать все заново... больше толку будет! Как выберусь в Украину, назад не вернусь!»;

Ольга: «Аналогично. Мы уже с мужем не думаем, а вполне реально собираемся уезжать. Главное – дождаться окончания этого бедлама и выбраться отсюда».

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Помимо этого, в «ДНР» сообщили, почему открыли именно КПП «Еленовка», а в Госпогранслужбе Украины рассказали детали возобновления работы КПВВ «Новотроицкое».