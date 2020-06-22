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Имена поступающих из «Л-ДНР» в украинские вузы будут зашифрованы, – министр

22.06.20 19:43
Любомира Мандзий / Фото из открытых источников
Любомира Мандзий / Фото из открытых источников

Персональные данные абитуриентов с временно неподконтрольных Украине территорий, поступающих в украинские вузы, будут зашифрованы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, во время брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

«Украина заботится о безопасности абитуриентов. Их имена будут шифроваться в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и в приказах о зачислении в вуз. Каждому поступающему будет присвоен собственный шифров код», – пояснила Мандзий.

Напомним, что в ближайшее время Верховная Рада примет законопроект, согласно которому абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий в этом году смогут поступать без ВНО во все вузы Украины.

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