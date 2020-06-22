На Донетчине в жилье нуждаются почти 4 тысячи переселенцев

В Донецкой области зарегистрированы 3936 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые нуждаются в жилье. Постоянным и временным жильем, в том числе социальным, обеспечены 929 переселенцев. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, жилищный вопрос остается одной из самых острых проблем для интеграции ВПЛ в громады.

«В исполнительных органах местных советов зарегистрировано 3936 внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в обеспечении жильем. Среди них 1533 человек находятся на квартирном учете для получения жилья для постоянного проживания, 104 человека находятся на социальном квартирном учете для получения социального жилья, 2299 человек состоят на учете для получения жилья для временного проживания», – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что обеспечены жильем 929 ВПЛ, из которых 3 человека обеспечены жильем для постоянного проживания, 72 человека – социальным жильем, 854 человека – жильем для временного проживания. В том числе в коммунальную собственность было приобретено 224 квартиры для предоставления во временное пользование ВПЛ: 183 квартиры – в Мариуполе, 18 квартир – в Покровске, 2 квартиры – в Лимане, 10 квартир – в Славянске и 11 квартир – в Великоновоселковском районе.

«Сейчас в рамках Региональной программы поддержки и интеграции внутренне перемещенных лиц в Донецкой области на 2019-2020 годы, одним из направлений которой является "Создание условий проживания", за счет средств Европейского инвестиционного банка продолжаются работы по капитальному ремонту 4-х общежитий: 2 общежития в Мирнограде и 2 общежития в Бахмуте», – заключили в Донецкой ОГА.