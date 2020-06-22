Очень обожжено лицо: В Днепре спасают сапера, который подорвался на мине на Донбассе

Украинских военных, которые 19 июня подорвались на мине вблизи населенного пункта Новотошковское (Попаснянский р-н, Луганская обл.), эвакуировали в больницу в Днепр. Больше других пострадал сапер, медики борются за его зрение. Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает «АрмияInform».

По его словам, минувшие выходные для персонала медицинского учреждения оказались тяжелыми, все ведущие медики больницы Мечникова были на работе. 19 июня поступили трое бойцов с минно-взрывными ранениями, впоследствии двух воинов для дальнейшего лечения перевели в военный госпиталь.

«Тяжелые ранения получил 25-летний сапер Роман. Он родом из Донецкой области. Пациент поступил с тяжелым ожогом лица, ранениями рук и ног. Он в тяжелом состоянии находится в отделении политравмы больницы Мечникова. Сейчас воину оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Есть хорошая положительная динамика, но у парня очень обожженное лицо. Нашим офтальмологам придется сделать ему ряд операций по спасению зрения. Надеемся, он обязательно сохранит часть зрения. Это очень важно, потому что инвалидность по зрению – одна из самых тяжелых», – отметил Сергей Рыженко.

Сам Роман находится в сознании, может разговаривать и держится мужественно. Молодой сержант защищает Украину с 2014 года, на его счету – тысячи обезвреженных вражеских боеприпасов. Он рассказал, что в тот день они в составе группы военных проводили инженерную доразведку местности в районе проведения операции Объединенных сил.

«Во время выполнения задания наткнулись на минное поле противника. Мы подозревали, что именно в том месте могут быть мины, поэтому сразу приступили к работе. Я обнаружил противопехотную мину. Из-за твердости почвы, плотности и глубины "посадки" мин удалось вытянуть одну из них. Однако, как оказалось, другая мина "сидела" еще глубже. Получается, что вероятно, я должен был подковырнуть под мину, но так случилось, что врезался в нее. Раздался взрыв...», – вспоминает Роман.

По словам сержанта, эти противопехотные мины произведены в Российской Федерации, и они запрещены международными конвенциями.