Три отличия: В Минобразования рассказали о новшествах для абитуриентов из «Л-ДНР»

В этом году были унифицированы правила поступления в украинские вузы для абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Он пояснил, что абитуриенты с неподконтрольных территорий имеют возможность поступать в вузы как на общих основаниях – со сдачей ВНО, так и по упрощенной системе – без ВНО.

Но до этого года правила поступления по упрощенной системе для Крыма и для Донбасса разнились. «В этом году для абитуриентов из оккупированного Донбасса мы задействовали механизм, который действовал для поступающих из аннексированного Крыма. Это поступление без ВНО и при конкуренции в пределах выделенных вузу квот [по количеству таких студентов]. Раньше из Донбасса поступали не по квотам, а без ВНО и по общему конкурсу. Они получали конкурсный балл и конкурировали с другими детьми, которые сдавали ВНО», – рассказал замминистра.

Теперь механизм унифицирован, он одинаковый для всех – абитуриенты из неподконтрольного Донбасса также будут поступать в пределах квоты.

Унификация – это первое изменение этого года. Во-вторых, в этом году перечень вузов для поступления по упрощенной системе был расширен до свыше 100 учреждения.

«В-третьих, после принятия [на следующей неделе] Верховной Радой законопроекта, эти абитуриенты смогут поступить без ВНО по вступительным экзаменам во все вузы Украины. Мы видим, что с той стороны КПВВ закрыты, и у детей нет возможности приехать и сдать ВНО, чтобы поступить в любой вуз Украины, который они хотят. Поэтому мы расширяем перечень учреждений – до всех вузов. Чтобы дети могли поступить по квотам на основании вступительных экзаменов в любое учреждение», – сказал Стадный.

В итоге, для поступления в вуз «неподконтрольным» абитуриентам не нужно сдавать ВНО. Им достаточно приехать в образовательный центр «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», заполнить образовательную декларацию. «Здесь же сдать экзамен по украинскому языку и литераторе, а также по истории Украины (при отсутствии украинского аттестата о среднем образовании, – ред.), а затем сдать вступительный экзамен в вуз. Поучив конкурсный бал, можно будет подавать документы в любой вуз Украины (после принятия Радой законопроекта)», – разъяснил замминистра.

Напомним, что для поступления по упрощенной системе абитуриентам нужно выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр в этом же заведении в период с 9 июня и 23 октября 2020 года. Контакты центров по ссылкам – «Донбасс-Украина», «Крым-Украина». Для поступления жителям неподконтрольных Донбасса и Крыма не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении. В центрах им также помогут получить украинский аттестат о среднем образовании.

На следующей неделе Верховная Рада примет законопроект, согласно которому «неподконтрольные» абитуриенты в этом году смогут поступать без ВНО во все вузы Украины. При поступлении все личные данные таких абитуриентов в целях безопасности будут шифроваться.