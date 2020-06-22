Украина обращалась с призывом прекратить огонь в условиях пандемии, – Зеленский

Украинская сторона в рамках Минского переговорного процесса обращалась с просьбой о прекращении огня на Донбассе в условиях пандемии. О этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба главы государства.

«Да, мы сейчас говорим именно об этом процессе. Мы обращались на Минской площадке с призывом о прекращении огня. Сейчас намного больше значительно более важных вызовов. Проводятся консультации по этому вопросу. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно», – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина изменила подход к Минскому процессу и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, и делает все, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в Нормандском формате.

«В нашу делегацию (в Трехсторонней контактной группе. – ред.) вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем», – подчеркнул президент.

По его словам, Украина отправляет гуманитарные конвои на Донбасс, также идут гуманитарные грузы от Красного Креста.

«К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ. Тем не менее, мы все еще верим [в достижение мира дипломатическим путем]. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полное восстановление территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет», – резюмировал Владимир Зеленский.