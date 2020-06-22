Будут ждать 25 июня: Три человека остались у КПП в Еленовке

Две женщины и мужчина, которые сегодня, 22 июня, прошли через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в сторону Еленовки, остались на неподконтрольной украинским властям территории ждать, пока их впустит «ДНР». Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

«"ДНР" так и не впустила двух женщин и мужчину, которых пропустила Украина на КПВВ "Новотроицкое". Как мне написал журналист Дмитрий Дурнев, их пытаются отправить обратно, на улице ливень, транспорта нет. Они живут на неподконтрольной территории. Если им возвращаться обратно в Украину, нужно проходить двухнедельную обсервацию», – написал нардеп.

Он отметил, что ранее «республика» заявляла, что впускать начнут с 25 июня.

«Поэтому назад эти люди не пошли и будут ждать озвученной даты, если им удастся получить согласование от "ДНР"», – сообщил Магомедов.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Блок-пост «ДНР» в Еленовке пытались пересечь три пенсионера, которые прошли через украинский КПВВ «Новотроицкое». Сторона «ДНР» людей не пропустила. Эти люди – из Донецка и Макеевки, среди них есть женщина на костылях. С «нулевого» поста они около 3-х часов, с сумками, пешком шли к Еленовке.