Обстрелы на Донбассе: Ранен военнослужащий ООС

Сегодня, 22 июня, на Донбассе был ранен военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отметается, что в течение дня противник нарушил режим прекращения огня 10 раз, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские позиции были обстреляны в районе Попасной, Голубовского, Хутора Вольный, Орехово, Новотошковского, Новозвановки, Широкино.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения… На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заверяют, что их позиции сегодня вечером были обстреляны в районе поселков Луганское и Александровка, на окраинах Донецка.