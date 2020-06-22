Проблема на миллиарды: Почему в городах Донетчины нет воды

В Донецкой области ситуация с водоснабжением критическая. В большинстве населенных пунктов вода или подается по графику, или по несколько суток ее совсем нет. Причинами этого являются природный фактор маловодности, боевые действия и почти 100-процентная изношенность водных магистралей, передает «АКМЦ».

Основным источником централизованного водоснабжения в Донецкой области является канал Северский Донец-Донбасс, в который вода поступает из реки Северский Донец в районе Славянска. Далее около Донецка к каналу присоединяется Юго-Донбасский водовод, подающий воду в Мариуполь. Чтобы попасть с севера области на юг, вода проходит по главным магистралям 260 км. И это не считая сложной системы дополнительных водопроводов, водоемов, фильтровальных и насосных станций. Все это хозяйство обслуживает областное Коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"».

Водоснабжение северной части области осуществляется путем транспортировки воды от канала по Второму донецкому водоводу. Его длина более 100 км, диаметр труб на различных участках от 900 до 1400 мм. От него потребляют воду жители Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, близлежащих сел и поселков. Этот водовод эксплуатируется в течение почти 70 лет, и судя по его сегодняшнему состоянию, за это время он ни разу не реконструировался.

Ситуация осложнилась в период активных боевых действия, которые привели к дополнительному разрушению водопроводной сети. По данным КП «Вода Донбасса», сейчас изношенность труб достигает 100%. Порывы с утечкой многих тонн воды случаются на водопроводе почти каждый день.

Чтобы предотвратить аварии, уменьшают давление в сети, в результате чего ограничивается водоснабжение отдельных населенных пунктов. В Славянске, Дружковке, Константиновке стало уже обычной практикой подача воды по графику – по 5 часов утром и вечером. Также из-за многочисленных аварий на водопроводе жители по несколько дней остаются совсем без воды. Последний случай был 16 июня – сразу несколько порывов полностью обезводили эти населенные пункты. Трубу подлатали за полтора суток, но на полное восстановление схемы водоснабжения понадобился еще некоторое время.

В наиболее аварийном состоянии находится участок Второго донецкого водовода длиной 20 км. Его надо не просто ремонтировать, а заменять новыми трубами. По подсчетам «Воды Донбасса», на это требуется более чем 1 млрд грн. Частично помощь поступила от фонда UNICEF (ООН). В 2019 году за 30 млн грн был заменен аварийный участок водовода протяженностью 530 метров.

Чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением в регионе, Донецкая областная государственная администрация еще в 2017 году приняла программу «Вода Донбасса». В частности, предполагалось наладить систему резервного водоснабжения, укрепить русло канала Северский Донец-Донбасс, выполнить капитальный ремонт Второго донецкого водовода и т. п. Программа рассчитана до 2020 года. Конечный срок наступил, однако выполнено совсем немного из запланированного. Поэтому программу продолжили и несколько изменили.

«В связи с низким уровнем выполнения мероприятий Программы, что связано с недостаточным финансовым обеспечением, необходимо продление срока реализации Региональной программы "Вода Донбасса" до 2023 года», – сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ДонОГА Сергей Гончаренко осенью прошлого года.

По его словам, обновленная программа «Вода Донбасса на 2017-2023 годы» включает 67 мероприятий на сумму 6,3 млрд грн. В документе отмечается, что «финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в пределах реальной возможности областного бюджета». Денег на модернизацию у коммунального предприятия «Вода Донбасса» тоже нет. То есть опять придется надеяться на помощь международных организаций.