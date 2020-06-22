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Шли 7 километров: Из «ДНР» полсотни человек прибыли на КПВВ «Новотроицкое» после закрытия

22.06.20 22:10
Фото Донецкого погранотряда
Фото Донецкого погранотряда

Сегодня, 22 июня, под закрытие украинского КПВВ «Новотроицкое» представители «ДНР» через свой КПП «Еленовка» выпустили из «республики» 55 человек. Люди вынуждены были идти пешком, поэтому прибыли к КПВВ после того, как он завершил работу. Об этом сообщают правозащитники «Право на защиту» («Право на захист»).

«Наши коллеги сообщили, что со стороны неподконтрольной территории – уже почти под самое закрытие – пропустили людей. Более полусотни человек вынуждены были пешком преодолеть немалое расстояние, почти 7 километров, чтобы добраться до пункта въезда-выезда на подконтрольной территории. Понятно, что к тому времени КПВВ уже не работал. Поэтому у людей были все шансы ночевать под открытым небом», – сообщают правозащитники.

Однако представители Госпогранслужбы с пониманием отнеслись к сложной ситуации и продлили работу КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на нерабочее время всех 55 человек пропустили на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что в «ДНР» 22 июня для выезда из «республики» открыли КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Несмотря на то, что действия с украинской стороной не были согласованы, пограничники начали пропуск через КПВВ «Новотроицкое».

При этом 22 июня КПП «Еленовка» с украинской стороны пытались пересечь три пенсионера (жители Донецка и Макеевки). Однако в «ДНР» людей не пропустили. Пожилые две женщины и мужчина остались в «буферной» зоне ждать 25 июня, когда «ДНР» обещала начать впускать в «республику».

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