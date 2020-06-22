Донбасс: Сотрудники СБУ вымогали «откат» в 840 тыс. грн

В суд направлено обвинительное заключение в отношении замначальника одного из управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Он подозревается в получении «отката». Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Главного бюро расследований.

Действовал он в сговоре со своим коллегой из управления СБУ в Запорожской области

Следствием установлено, что по заказу госпредприятия подрядчик выполнил определенный объем работ, были подписаны соответствующие акты приема. Однако обвиняемые постоянно создавали искусственные препятствия для перечисления средств по оплате работ.

В итоге, за беспрепятственный перевод средств они потребовали и получили 840 тыс. грн «отката».

24 декабря 2019 года следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения второй части взятки в сумме 550 тыс. грн.

Теперь сотрудники СБУ обвиняются в получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.