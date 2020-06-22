Им некуда деться: Как в Святогорске живут переселенцы (Видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) на базе санатория «Святые горы» с 2014 года живут переселенцы. Сейчас здесь находятся 194 внутреннее перемещенных лица из Донецкой и Луганской областей. В основном, это пенсионеры, матери с детьми и лица с инвалидностью.

«Им некуда деваться, жилье они снимать не в состоянии, поскольку аренда квартиры – минимум 3-4 тыс. грн. А когда у тебя пенсия 1600 грн, это невозможно. Люди, которые к нам приезжают, в основном, это те, которых вывозит Донецкая облгосадминистрация», – рассказывает волонтер Ольга Овсянникова, которая и сама является переселенкой из Донецка.

83-летняя Юлия здесь живет 5 лет. Приехала из неподконтрольной Горловки, спасаясь от обстрелов.

«На моих глазах люди горели. У меня был сердечный приступ, и сын меня сюда привез. Домой бы поехать взять одежду, но мы же туда проехать не можем», – говорит пенсионерка.

Переселенцы живут в двух корпусах, в небольших стандартных номерах. В каждой комнате – две кровати, тумбочки, шкаф, бытовая техника, индивидуальный санузел и балкон.

Но есть свои неудобства. «Платим мы по 600 грн с человека в месяц. Это, конечно, очень низкая цена. Из неудобств – так как это санаторий, то здесь нет кухни. Нам приходится в комнатках обустраивать уголок, чтобы готовить еду. У нас нет горячей воды. Электрика слабая, она не рассчитана на большое употребление электроэнергии. Поскольку мы поставили электропечи, то уже не можем поставить стиральные машины, например», – поясняет Овсянникова.

Чтобы обустроить быт, в корпусах недавно обустроили душевые и установили автоматические стиральные машины. «Каждый этаж – по графику. Допустим, сегодня купается один этаж, завтра – другой. И помещение, в котором они стирают, тоже по графику», – отметила сестра-хозяйка Валентина.

Один из корпусов оснащен пандусами и душем для лиц с инвалидностью. В нем проживают 60 человек, из которых 33 – с инвалидностью.

Уже 4-й год вынуждена находиться в санатории семья Мальцевых из Первомайска (Луганская обл.). Муж Юлии – не встает. «Мы жили на 5 этаже 9-этажного дома. Снаряд попал квартиру на 4 этаже. И у нас на 5 этаже полы – это сплошная дыра. Полы упали аж на 3-й. Когда сильно бомбили, я согласилась на все. Привезли нас сначала в Горский, затем направили в Одессу, из Одессы – сюда», – делится Юлия Мальцева.

На сегодняшний день, по данным Минсоцполитики, в Украине зарегистрированы почти 1,5 млн переселенцев. Наибольшей проблемой для людей, которые потеряли или покинули свои дома, является наличие жилья. После 2014 года правительство пыталось решать этот вопрос, однако он и до сих пор остается открытым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»