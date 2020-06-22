На Донетчине выявили 6 инфицированных COVID-19 (Карта)

За сегодня, 22 июня, в Донецкой области зарегистрированы 6 новых случая COVID-19. Два – в Бахмуте, по одному – в Мариуполе, Угледаре, Славянске и Славянском районе. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Трое инфицированных (10-летний мальчик из Бахмута и две медработницы – 62-летняя из Славянска и 34-летняя – со Славянского района) – контактировали с людьми, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

58-летняя жительница Бахмута вернулась из Италии.

А 43-летнему мариупольцу и 49-летней женщине, приехавшей к родственникам в Угледар, предварительно была диагностирована пневмония.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 368 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 172 пациентов;

находятся на лечении – 188 человек;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июня в Украине коронавирусом заболел 37 241 человек (16 642 пациента выздоровели, 1012 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 72 инфицированных СOVID-19 (53 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1003 заразившихся COVID-19 (выздоровели 278 человек, летальных случаев – 62). В «ЛНР» – 471 заразившийся (выздоровел 421 человек, летальных случаев – 11).