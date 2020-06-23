В Мариуполе: Женщина содержит в однокомнатной квартире голубей (Видео)

В Мариуполе женщина содержит в однокомнатной квартире около 20 голубей.

Это доставляет много неудобств соседям. Например, пенсионерка Людмила Шумихина вынуждена носить защитную маску не только на улице. «Мы все сидим дома, нам нельзя выходить. А идет постоянно скопление вони. 20 голубей в однокомнатной квартире. Она берет их на улице. Подбирает больных голубей, лечит и оставляет в квартире», – рассказывает мариупольчанка.

Жители дома подчеркивают, что пернатые опасны. «Любой орнитолог скажет, что эти птицы являются разносчиками всевозможных заболеваний, которые достаточно опасны для жизни людей. Люди обращались в полицию. Но нет судебного постановления – нет входа в квартиру. На обращения соседей и сам жилец не реагирует», – отмечает председатель ОСМД «Житло 25» Елена Сосюк.

Дома хозяйку застать не удалось. Но голубей слышно и через дверь.

В полиции подтверждают, что жалобы от соседей к ним поступали. «9 апреля по указанному адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Однако пообщаться с хозяйкой и объективно оценить обстановку в квартире, в которой находятся птицы, не удалось. Собственница двери не открыла. Заявителю рекомендовали обратиться к участковому инспектору для дальнейшего уточнения обстоятельств», – прокомментировала пресс-офицер Управления патрульной службы в Донецкой области.

В районной администрации обращение жителей уже зарегистрировали и обещают, что в ближайшие дни по адресу прибудет специальная комиссия. «Мы обязательно возьмем представителя Госпродпотребслужбы, председателя ОСМД, административно-техническую инспекцию и пойдем на место. Побеседуем, посмотрим, что там за ситуация. Все птицы должны быть привиты, должны своевременно показываться ветеринару», – говорит председатель Центральной районной администрации Мариуполя Владимир Петров.

По словам чиновника, у жителей есть два выхода из ситуации – взаимное согласие или судебный процесс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»