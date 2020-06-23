В ОБСЕ рассказали о повреждении видеокамеры у Широкино

Видеокамера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, установленная неподалеку Широкино (Донецкая обл.) повреждена. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 22 июня.

Сообщается, что 22 июня в 08:10 Миссия потеряла видеосигнал со своей камеры дневного видения, установленной в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино. Данная камера, как правило, направлена на север вдоль линии соприкосновения.

В 08:15 офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил Миссии, что камера СММ была повреждена.

«По данным наблюдения, собранным во время многочисленных полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия в период времени между 10:20 и 11:42, было установлено, что камера лежала на земле в пределах участка, на котором она расположена (у его юго-восточного угла), при этом верхняя часть мачты лежала за пределами периметра месторасположения камеры (вдоль его западного края) с прикрепленной к ней антенной. БПЛА также зафиксировал, что кабель питания и кабель передачи данных висели вдоль секции мачты, которая устояла», – сообщили в ОБСЕ.

В Миссии также отметили, что будут уточнять обстоятельства данного инцидента.