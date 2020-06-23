Забрались на высоковольтную опору: В «ЛНР» двое парней пострадали от электроудара, один скончался

В неподконтрольном украинским властям г. Ровеньки (Луганская обл.) два 18-летних парня, забравшихся на высоковольтную опору, стали жертвами электроудара.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 19 июня в 19:48 в «МЧС» обратились медики «скорой»: требовалась помощь в транспортировке двух пострадавших к автомобилю «скорой помощи». На месте происшествия, в пос. Алмазный (р-н шахты «1/2 Ровеньковская»), сотрудники «МЧС» выяснили обстоятельства инцидента. Двое жителей г. Ровеньки, находясь в поле, поднялись на высоковольтную электроопору высотой 25 м, вследствие чего получили электроудары и оказались на земле с тяжелыми травмами. Один из них смог дозвониться в «скорую помощь».

«На момент прибытия дежурного караула оба находились в сознании. Спасатели оказали содействие бригаде медиков, после чего молодые люди были доставлены в Ровеньковскую центральную городскую больницу. Один из них с диагнозом "поражение электрическим током, ожоги 2-3 степени лица, верхней части туловища (50% поверхности кожи), ожоговый шок" был доставлен в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, 21 июня в 21:20 скончался от травм, несовместимых с жизнью», – уверяют в «ЛНР».

«Второго парня с диагнозом "открытый перелом голени, ушибленная рана волосистой части головы, поражение электрическим током 1-2 степени верхней части туловища, левой нижней конечности" госпитализировали в операционное отделение. Сейчас его состояние медики оценивают как крайне тяжелое», – добавляют в «МЧС».