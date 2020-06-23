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В Украине начали автоматически назначать пенсии

23.06.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо:

  • заполнить анкету-заявление;
  • добавить сканированные копии документов;
  • подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

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