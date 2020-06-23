Защитник «Шахтера» перенес операцию

В понедельник, 22 июня, в Риме (Италия) защитник «Шахтера» Исмаили перенес операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Ранее сообщалось, что футболист получил травму передней крестообразной связки коленного сустава на тренировке.

По информации медицинского департамента, операция прошла успешно. Исмаили будет находиться в Риме от 7 до 14 дней. Ожидается, что через неделю он сможет приступить к индивидуальным восстановительным тренировкам.

По возвращении в Украину защитник «Шахтера» будет работать по индивидуальной программе. Полный срок восстановления займет до 6 месяцев.