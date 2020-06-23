Донецк, Шахтерск, Енакиево: В «ДНР» рассказали об авариях (Фото)

В «ДНР» в период с 20 по 21 июня произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

20 июня в Ворошиловском районе Донецка 59-летний водитель автомобиля Toyota Camry при выполнении поворота налево совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля Hyundai был травмирован.

В Енакиево 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

21 июня в Шахтерске 31-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Chery Tiggo. В результате ДТП 23-летняя пассажир автомобиля Lanos и 58-летняя пассажир автомобиля Tiggo получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 240 нарушений ПДД, среди которых 39 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.