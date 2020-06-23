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В «ЛНР» заявили о продлении сроков «регистрации» транспорта

23.06.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» продлили сроки «регистрации» транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

«В связи с тем, что на территории республики сложилась сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, ЧСПК были введены карантинные меры в некоторых городах, в результате чего подразделения МРЭО находились на карантине и прием граждан не осуществляли», – уверяют в «ЛНР».

19 июня в «республике» приняли «постановление», которым внесли изменения в порядок «регистрации» транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины.

Согласно «постановлению», «срок окончания процедуры обязательной регистрации транспортных средств определен 30 сентября 2020 года».

Напомним, в «ДНР» сотрудники «ГАИ» заставляют «регистрировать» авто в «республике», даже если водитель приехал на несколько дней, а сам постоянно проживает на подконтрольной территории.

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