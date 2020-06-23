COVID-19: За сутки в Украине заболели 833 человека

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 833 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сегодня, 23 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 833 человека. Из них 55 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 153 человека. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 314 пациентов. В целом, за все время пандемии, в Украине заболели 38074 человека. Из них 2790 детей и 6138 медработников. В целом выздоровели 16956 людей. Летальных случаев 1035», – сказал министр.

Максим Степанов также констатировал, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зафиксированы во Львовской (240), Закарпатской (103) и Ровенской (75) областях.

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 368 случаев COVID-19, в Луганской – 73 случая.