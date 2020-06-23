Сводка из зоны ООС за 22 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Орехово – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Новозвановки – из минометов калибром 120 мм минометов;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотошковского и Катериновки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов;

неподалеку Новгородского – из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских позиций:

недалеко от Широкино – из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» калибром 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование;

вблизи Павлополя – из минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новомихайловки – из минометов калибром 82 мм;

в пригороде Марьинки и Старогнатовки – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева в минувшие сутки трижды обстреляла из гранатометов посели Луганское и Александровка на западной окраине и в пригороде Донецка. Общее количество примененных боеприпасов – 55 единиц. Применялись гранатометы, а также зафиксирована работа снайпера. В результате обстрела погиб мирный житель в поселке Александровка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.