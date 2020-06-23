Сводка из зоны ООС за 22 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Орехово – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Попасной – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Новозвановки – из минометов калибром 120 мм минометов;
- вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новотошковского и Катериновки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов;
- неподалеку Новгородского – из минометов калибром 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских позиций:
- недалеко от Широкино – из противотанковых ракетных комплексов «Корнет» калибром 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование;
- вблизи Павлополя – из минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новомихайловки – из минометов калибром 82 мм;
- в пригороде Марьинки и Старогнатовки – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.
В «ДНР» заявляют, что «армия Киева в минувшие сутки трижды обстреляла из гранатометов посели Луганское и Александровка на западной окраине и в пригороде Донецка. Общее количество примененных боеприпасов – 55 единиц. Применялись гранатометы, а также зафиксирована работа снайпера. В результате обстрела погиб мирный житель в поселке Александровка».
В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.