В ВСУ за сутки зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Центр легочного здоровья г. Львов и Криворожская инфекционная больница – по 1 работнику ВС Украины, Косовская центральная районная больница – 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 10 человек. Киевская область – 2 военнослужащих, Ровенская, Винницкая и Харьковская области – по 1 военнослужащему, Львовская область – 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Житомирская область – 1 работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 154 человека. Всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 415 человек. У 41 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.