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COVID-19: В «ДНР» выявили 26 новых случаев и зафиксировали еще одну смерть

23.06.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» зафиксирован еще 1 летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 22 июня, выявлены 26 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции – у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 7 медицинских работников и 1 ребенок, контактный с родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 66 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 23 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1029:

  • на лечении – 676 пациентов,
  • выписаны – 290 человек,
  • летальных случаев – 63.

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