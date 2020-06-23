Потерял ощущение запаха и вкуса: На Луганщине выявили нового заболевшего коронавирусом (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области выявлен 1 случай инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как уточнили в центре, новый случай заболевания коронавирусом выявлен у жителя Белокуракино в ходе обследования для плановой госпитализации и по уже имеющимся клиническими проявлениям болезни (температура, насморк, потеряно ощущение запаха и вкуса).

По состоянию на 23 июня на Луганщине зарегистрированы 73 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случая COVID-19, всего за период эпидемии специалистами обработаны 535 подозрительных случаев, 54 человека выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах, 15 амбулаторно. Летальных случаев – 0.